Emine Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayal gerçek oldu. İstanbul'umuz Taksim Camii'ne kavuştu. Bu güzel günün şükrü ve sevinci içindeyiz. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, bugün ibadete açılan Taksim Camii'nin bir fotoğrafına da yer verdi.

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