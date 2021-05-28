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Gündem
AA
Haber Giriş: 28.05.2021 - 21:22 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı

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Emine Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ibadete açılan Taksim Camii'ni sosyal medya hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayal gerçek oldu. İstanbul'umuz Taksim Camii'ne kavuştu. Bu güzel günün şükrü ve sevinci içindeyiz. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, bugün ibadete açılan Taksim Camii'nin bir fotoğrafına da yer verdi.

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