Emine Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler anması: ‘Cesaretiyle tarihe geçti’

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın Şule Yüksel Şenler’in vefatının 3. yıldönümü nedeniyle Demokrasi ve Özgürlük Adası’nda düzenlediği anma programına katıldı. Şule Yüksel Şenler’in hayatında çok kritik ve dönüştürücü bir rolü olduğunu anlatan Emine Erdoğan, “O sadece bana değil bir millete de ilham oldu” dedi. Emine Erdoğan anma törenindeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

HEM BANA HEM MİLLETE İLHAM OLDU

“Şule Yüksel Şenler Hanımefendi’yi anmak için bu anlamlı mekanda buluştuk. Kendisi bir döneme derin iz bırakmış, önemi ve eksikliği gün geçtikçe daha çok anlaşılan bir şahsiyettir. Benim de hayatımda, çok kritik ve dönüştürücü bir rolü oldu. Onun çemberine dâhil olabilmenin, nasihatleriyle büyümenin onurunu, her daim hissettim. Ortaya koyduğu örneklik, onunla tanıştığım ilk günden beri, bana ilham oluyor. Ancak o, sadece bana değil, bir millete de ilham oldu.

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HER FELAKETTEN KADINLAR ETKİLENİR

Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki, doğal afetlerden sosyal sorunlara kadar her felaketten kadınlar orantısız olarak etkilenir. O dönem Türkiye’sinde de vaziyet farklı değildi. Modernleşmenin ideolojik siyaseti de maalesef kadınların kılık kıyafeti üzerinden yürütülüyordu. Başörtülü kadınların fikir dünyasıyla, sanatla, edebiyatla, tasarımla iç içe olması, hayal dahi edilemiyordu. Şule Yüksel Şenler, bu önyargıları yıktı geçti. Şehirli Müslüman kadınları, çetin ikilemlerin tuzağından tutup çıkardı. Yani, kelimenin tam anlamıyla, özgürlük kavramının, kendisini özgürleştirdi, ve özgürlüğü belli zümrelerin tekelinden kurtararak, yeniden tanımladı.

BÜYÜK BEDELLER ÖDEDİ

Bir aksiyon insanı olan Şenler’in en önemli özelliği cesur olmasıydı. Özellikle, yaşadığı baskı döneminde yaptıklarına inanın kolay kolay kimse cesaret edemezdi.

Ben onun cesaretiyle, vakarıyla, rikkatiyle, tarihe mal olmuş bir haysiyet anıtı olduğuna inanıyorum. Elbette, böyle bir duruş için, çok büyük bedeller ödedi. Kemikleşmiş bir zihniyet karşısındaki, fikri mücadelesi yüzünden, hakkında birçok dava açıldı. Evi kundaklandı. Tehditlerle karşılaştı. Hapse girdi. Hapishane günlerinde ve sonrasında, hastalıklarla mücadele etti. Fakat biz onun şikâyet ettiğini hiç görmedik. Çünkü o kendini inandığı değerlerin bu ülkede kök salması için çalışmaya adamış biriydi. Allah’ın ona en büyük ikramı, çektiği çilenin ve döktüğü alın terinin karşılığını henüz dünya hayatını terk etmeden görmüş olmasıdır. Onun örnekliğiyle büyümüş dimdik duran genç bir nesli gözleriyle gördü. Çok şükür ki, ülkemizde kamusal alanda başörtüsü ve müslüman kimlik üzerindeki baskılar büyük ölçüde çözüldü.”

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ADA HATIRASI

Emine Erdoğan programın ardından katılımcılarla adadaki fenerde fotoğraf çektirirken “Gençlerimizin içinde bulunduğumuz özgürlüklere sahip çıkmaları gerek” dedi.