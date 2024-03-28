Emine Erdoğan’dan ‘sıfır atık’ mesajı: Somut adımlar atmalıyız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bu yıl 2’ncisi kutlanacak ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM), Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Türkiye’nin daimi temsilcilikleri, BM Çevre Programı ve dış misyonlarda düzenlenecek etkinliklere video mesaj gönderdi. Dünyanın tüm kadim öğretilerinin, doğanın bitmek bilmez ilhamından beslendiğini, bütün mahlukatla uyumlu bir hayatı öğütlediğini belirterek, Anadolu’nun önemli değeri Mevlana’nın öğretisinin de buna bir örnek olduğunu vurgulayan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Her gün 2 bin çöp kamyonuna eşdeğer plastiği okyanuslara, nehirlere ve göllere atıyoruz. Okyanusta yüzen kıta büyüklüğünde bir plastik adasının, bu yüzyıl insanının eseri olması vicdanlarımıza sığıyor mu? Şayet insanlık, gerçek anlamda bir ilerleme kaydediyor olsaydı, bu ilerlemenin dünyayı daha medeni ve insani bir yer yapması gerekmez miydi? İklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin sonuçlarını acı tecrübelerle öğrenen bizler, bir yandan bu sınamalarla mücadele etmeli, diğer yandan gelecek nesillere olan sorumluluğumuz bağlamında sürdürülebilirlikle ilgili somut adımlar atmalıyız. Tohumlarını 2017 yılında attığımız ‘Sıfır Atık’ hareketinin, BM Genel Kurul kararıyla küresel harekete dönüşmesinden memnuniyet duyuyorum.”

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BİNLERCE DESTEK

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile başlattıkları ‘Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı çevrim içi imzaya da açtıklarını anımsatarak, “Beyanın halihazırda 30’dan fazla devlet/hükümet başkanı eşi başta olmak üzere, binlerce insanın desteğini alması mutluluk verici. Bu vesileyle herkesi, bir kez daha, ‘İyi Niyet Beyanı’nı imzalayarak, ‘Sıfır Atık’ gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Kaynakların en üst düzeyde kullanıldığı, atıkların en aza indirildiği ve sürdürülebilirliğin üstün geldiği refah dolu bir dünya diliyorum” ifadelerini kullandı.