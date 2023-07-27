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Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' mesajı: Hayat tarzı haline getirdiğimizde kazanacağız

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu
Emine Erdoğandan Sıfır Atık mesajı: Hayat tarzı haline getirdiğimizde kazanacağız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 14:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında bir kez daha Sıfır Atık hareketinin önemine dikkat çekti. Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki, Türkiye’nin geri dönüşüm politikaları ile edindiği tecrübeler rehberliğinde, en büyük ödülü Sıfır Atık hareketini küresel bir hayat tarzı haline getirdiğimizde kazanacağız. dedi.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı ile oluşturulan, başkanlığını yürütmekten onur duyduğum Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulumuzun tanışma toplantısını gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyiz.

Dünyanın dört bir köşesinden, akademiden, iş dünyasından, sivil toplumdan atık yönetimi konusunda kendisini kanıtlamış, hikâyesi ilhamla dolu sıfır atık gönüllüleri ile yol yürümekten büyük mutluluk duyuyorum.

Emine Erdoğandan Sıfır Atık mesajı: Hayat tarzı haline getirdiğimizde kazanacağız

Ünvanlarımız, çalışmalarımız ve kültürlerimiz farklı olsa da hepimiz, bize emanet edilmiş yeryüzünün bir savunucusuyuz.

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Toplantıda, sıfır atık hareketini yaygınlaştırma ve küresel düzeyde farkındalığı artırma idealimiz doğrultusunda görüş ve önerilerimizi ele aldık.

İklim krizinin yol açtığı sorunlar ne yazık ki, ülke sınırı tanımıyor.

Aynı evin sakinleri olarak, ortak bir şekilde mücadele vermedikçe başarıya ulaşamayacağımızı biliyoruz.

İnanıyorum ki, Türkiye’nin geri dönüşüm politikaları ile edindiği tecrübeler rehberliğinde, en büyük ödülü Sıfır Atık hareketini küresel bir hayat tarzı haline getirdiğimizde kazanacağız.

Emine Erdoğandan Sıfır Atık mesajı: Hayat tarzı haline getirdiğimizde kazanacağız

Bu vesileyle, kurulumuzun değerli üyelerini, ev sahipliğimizde gerçekleştirilecek BM-Habitat’ın 31 Ekim Dünya Şehirler Günü etkinlikleri ve Danışma Kurulumuzun ilk resmi toplantısı için İstanbul’umuzda ağırlamaktan memnuniyet duyacağım.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Ryder'a, BM-Habitat İcra Direktörü, dostum Maimunah Mohd Sharif'e ve tüm kurul üyelerimize katkıları için teşekkür ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu

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