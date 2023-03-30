Emine Erdoğan'dan BM'de dünyaya 'sıfır atık' çağrısı: Artık dünyanın kaybedecek bir dakikası yok

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Emine Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Afrika çöllerindeki kumlar Amazon ormanındaki hayatın kaynağıdır. Bizler de muhteşem mozaiğin bir parçasıyız. Bizden beklenen yeryüzündeki işleyişe saygı duymaktır. Ancak ne yazık ki son 200 yıldır bu anlayışı kaybettik. Yeryüzünün dengesini korumakla mükellef insan kendisini tabiatın karşısında konumlandırdı. Bahşedilen kaynakları hoyratça tüketmeye başladı.

"KAYBEDECEK 1 DAKİKAMIZ BİLE YOK"

Görmediğimiz çöp zararsızdır düşüncesiyle atıklar en az gelişmiş ülkelere gönderiliyor. Bu atık yığınları sadece tabiatı kirletmekle kalmıyor yeni sürüm bir sömürgecilik de üretiyor. İklim değişikliği kaynaklı kuraklık sebebiyle dünyanın farklı yerlerinde hala binlerce çocuk ölüyorsa, bu gidişata dur demek için kaybedecek bir dakikamız bile yok demektir.

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Dünya genelinde sigara izmaritlerinin yok olması için tam 10 yıl gerekiyor. Şimdilerde daha popüler olan elektronik sigaralar da geri dönüşmeyen atıklar olarak doğayı ve insanlığı tehdit ediyor.

Bu korkutucu tablonun mimarı insanoğlunun ta kendisi. Ancak biliyoruz ki ortak evimizi kurtarmak da yine bizim elimizde. İnsanlık olarak ya hep birlikte kazanacağımız ya da hep birlikte kaybedeceğimiz bu denklemde topyekûn ve hemen bugün harekete geçmek mecburiyetindeyiz.

Biz bu düşüncelerle 5 sene önce Türkiye'de Sıfır Atık Projesi'ni başlattık. Kısa sürede tüm ülkeye ardından dünyaya yayılan çalışmalarımızla, davranışlarımızdaki küçük değişikliklerle büyük dönüşümlerin başlatılabileceğini gösterdik.

Proje kapsamında geri kazanılan milyonlarca atık ile 650 milyon ton hammadde tasarrufu sağlanırken, 4 milyon ton sera gazı salınımı önlendi. Gururla ifade etmek istiyorum ki, Türkiye olarak küresel hiçbir meseleye kayıtsız kalmadığımız gibi çevre sorunlarında da çözümün bir parçası olma kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Sıfır Atık vakfı kurma çalışmalarının eşiğindeyiz. Yakın bir zamanda çalışmalarına başlayacak vakfımız uluslararası alanda bu sesin daha çok yankılanmasına katkı sağlayacak. Doğanın kendi sisteminde atık diye bir şey yoktur. Bütün kadim kültür ve inanç sistemleri insanın yaradılışına doğa kanunlarına uygun bir yaşam biçimini öğütler. İslam peygamberi Hz Muhammed'in nehir kıyısında bile olsan suyu israf etme emri dünyaya nasıl bakmamız gerektiğini asırlar öncesinden bize öğretti. Anadolu halkı sürdürülebilirliği asırlardır taşımaktadır. Her bir kültürün köklerinde tabiatla yaşamın farklı örnekleri mevcuttur. BM kapsamında sıfır atık adına yapılan her adımın kıymetli olduğuna inanıyorum.

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"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Yürekleri sürdürülebilir bir gelecek için atan tüm çevre gönüllülerine şükran sunuyorum. Dünya bize emanettir.Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği dünya 5'ten büyüktür ifadesi iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında da ayrı bir önem kazanıyor.

Adil bir sistem kurmak mecburiyetindeyiz. Açlıktan ölen çocukların sayısı, obeziteden hayatını kaybeden çocuklarla aynıyken adil paylaşımdan söz edemeyiz.

Gıdaları çöpe atıyoruz. Hem de bu gıdalar açlık sorununu giderebilecekken. O yüzden ben de haykırıyorum dünya beşten büyüktür.

Hemen bugün değişimi başlatmalıyız. Buradan dünyayı ben mi kurtaracağım düşünenlere sesleniyorum. Evet siz, evet biz dünyayı kurtaracağız.