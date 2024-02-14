Emine Erdoğan'dan Mısır Kızılayı’na ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mısır'da Mısır Kızılayı’nı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı’nın eşi Entissar Amer Hanımefendi ile Mısır Kızılayı’nı ziyaret ettik. Kızılay’ın faaliyetleri ve Gazze için organize edilen yardımlarla ilgili bilgi aldım. 7 Ekim'den bu yana Mısırlı kurumların ve sivil toplum derneklerinin insani yardımları Filistinli kardeşlerimize ulaştırma gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Bugüne kadar Mısır Kızılayı ile eş güdüm halinde ülkemizden uçak ve gemilerle 7 bin tonun üzerinde yardım malzemesi Gazze’ye ulaştırıldı. Türkiye’de de çok sayıda sivil toplum kuruluşumuz, AFAD ve Türk Kızılayı vasıtasıyla Mısırlı STK’larla ve Mısır Kızılayı’yla iş birliğiyle tedarikte bulunuyor. Türkiye olarak, her türlü ihtiyaç içindeki Gazze’ye yardımların aralıksız devam etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Gazze’ye yardımlarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

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