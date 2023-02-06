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Emine Erdoğan'dan Mehriban Aliyeva teşekkür

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#Emine Erdoğan#Mehriban Aliyeva#Teşekkür
Emine Erdoğandan Mehriban Aliyeva teşekkür
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 23:00

Emine Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva'nın taziye dilekleri için teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medyadan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva'nın taziye mesajı için teşekkür etti. Emine Erdoğan paylaşımında "Sevgili Mehriban, taziye mesajınız ve acımızı paylaştığınız için yürekten teşekkür ederim. Can Azerbaycan, zor günümüzde yardımımıza ilk koşanlardan oldu. Destekleriniz için müteşekkiriz. Dostlarımızın yanımızda olduğunu bilmek güzel" ifadelerini kullandı.  

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#Emine Erdoğan#Mehriban Aliyeva#Teşekkür

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