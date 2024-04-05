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Emine Erdoğan'dan 'Kadir Gecesi' mesajı: Feyzi ve bereketi bütün insanlığa şifa olsun

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Kadir Gecesi#Ramazan
Emine Erdoğandan Kadir Gecesi mesajı: Feyzi ve bereketi bütün insanlığa şifa olsun
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 10:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Filistin sokaklarında barışın yankılandığı bir gelecek diliyor, Kadir Gecesi'nin rahmetinin dünyadaki tüm mazlum ve mağdurlara özgürlük ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu mübarek gecenin feyzi ve bereketi bütün insanlığa şifa olsun" paylaşımında bulundu.

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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ne erişmenin sevinci ve huzuru içimizi kaplarken, dualarımızın kabul olması dileğiyle ellerimizi semaya açıyoruz.

Filistin sokaklarında barışın yankılandığı bir gelecek diliyor, Kadir Gecesi'nin rahmetinin dünyadaki tüm mazlum ve mağdurlara özgürlük ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Bu mübarek gecenin feyzi ve bereketi bütün insanlığa şifa olsun.

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#Emine Erdoğan#Kadir Gecesi#Ramazan

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