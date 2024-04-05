Emine Erdoğan'dan 'Kadir Gecesi' mesajı: Feyzi ve bereketi bütün insanlığa şifa olsun

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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ne erişmenin sevinci ve huzuru içimizi kaplarken, dualarımızın kabul olması dileğiyle ellerimizi semaya açıyoruz.

Filistin sokaklarında barışın yankılandığı bir gelecek diliyor, Kadir Gecesi'nin rahmetinin dünyadaki tüm mazlum ve mağdurlara özgürlük ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Bu mübarek gecenin feyzi ve bereketi bütün insanlığa şifa olsun.