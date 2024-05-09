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Emine Erdoğan'dan İsrail'in Refah saldırısına tepki

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#Emine Erdoğan#Filistin#Refah
Emine Erdoğandan İsrailin Refah saldırısına tepki
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 11:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Filistin'in Refah bölgesine düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail savaş suçlarına yenilerini eklemeye ve katletmeye devam ediyor. Refah saldırılarıyla bir kez daha kahrolduk." dedi.

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Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Evlerinden edilmiş 1,5 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Refah, Gazze’de yedi aydır süren soykırımdan kaçan masumların son sığınaklarındandı.

Filistinli kardeşlerimiz, 7 Ekim’den bugüne insani bir kâbusun içerisinde.

İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak art arda işlediği savaş suçlarına yenilerini eklemeye ve katletmeye devam ediyor.

Filistin halkının insani yardımlarla bağını koparmayı hedefleyen, ateşkes müzakerelerine gölge düşüren Refah saldırılarıyla bir kez daha kahrolduk.

Sivillerin sığındığı hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, kampların hedef alındığı; kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların hastalığa ve açlığa mahkûm edildiği vahşet artık durmalı.

Zira hiçbir ilahi ahid, hiçbir meşru siyasi ideoloji, zulmü kapsamaz!

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Geri dönüşü olmayan bu yanlıştan bir an önce dönülmesini talep ediyor, tüm kalbimle Filistin’in hak ettiği huzura kavuşmasını diliyorum.

Filistinli kardeşlerimizin ait oldukları topraklarda, çocuklarını barış ve güven içinde yetiştirebilecekleri günler gelene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. 

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#Emine Erdoğan#Filistin#Refah

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