×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Yanarak can veren mazlumların çığlığı, vicdanlarımızda yankılanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#İsrail#Gazze
Emine Erdoğandan İsrail tepkisi: Yanarak can veren mazlumların çığlığı, vicdanlarımızda yankılanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 15:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği hava saldırısına sert tepki gösterdi. Emine Erdoğan, "Yanarak can veren mazlumların çığlığı, vicdanlarımızda yankılanıyor! Bu vahşetin tanığı olmanın verdiği derin üzüntünün ve içimizdeki öfkenin tarifi yok." dedi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Soykırımcı İsrail’in Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararına rağmen Refah’ta masum Filistinlilerin sığındığı çadır kampını bombalaması, insanlık onuruna yapılmış en büyük ihanetlerden biridir.

Yanarak can veren mazlumların çığlığı, vicdanlarımızda yankılanıyor! Bu vahşetin tanığı olmanın verdiği derin üzüntünün ve içimizdeki öfkenin tarifi yok.

Fakat İsrail bilmelidir ki, öldürdüğü her bir can ile dünyanın vicdanlı insanlarının yüreğindeki mücadele ateşini söndürmek bir yana daha da alevlendirmektedir!

Her bir masumun kaybı, bin Filistinlinin adalet ve özgürlük için daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasına vesile olacaktır.

Aylardır gerçeklikten kopuk, adaletten uzak planlarını işletmek için çocukları âdeta harcanacak bir yakıt gibi gören bu Siyonist çark ve narsisizm, tüm çabalarına rağmen galip gelemeyecektir!

Haberin Devamı

İsrail’in barbar eylemleri, hepimize barış ve adalet için dünden daha kararlı bir şekilde birlik olmamızı ve mücadele etmemizi hatırlatıyor.

Filistinli kardeşlerimizin kanlarıyla sulanan topraklarda, bir daha böyle karanlık geceler yaşanmaması için bu caniliği unutmayacak ve unutturmayacağız.

Bütün kalbimle Yüce Allah’tan Filistin halkının yardımcısı olmasını niyaz ediyorum.

Gözden Kaçmasınİsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail güvenli bölgeyi vurdu Al Jazeera: İnsanlar diri diri yandı... ABDden tek cümlelik açıklama: Haberdarızİsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail güvenli bölgeyi vurdu! Al Jazeera: İnsanlar diri diri yandı... ABD'den tek cümlelik açıklama: HaberdarızHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#İsrail#Gazze

BAKMADAN GEÇME!