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Emine Erdoğan'dan İbrahim Abdul-Matin mesajı

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#Emine Erdoğan#İbrahim Abdul-Matin#İbrahim Abdul-Matin Kimdir
Emine Erdoğandan İbrahim Abdul-Matin mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 14:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevre aktivisti, akademisyen ve yazar İbrahim Abdul-Matin'in vefatı dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, paylaşımında "İbrahim Abdul-Matin’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Doğa dostu, Amerikalı bir Müslüman olarak geliştirdiği çevre politikaları, seçkin kişiliği ve eserleri her insana bilhassa gençlere ilham olmalı." dedi

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Emine Erdoğan'ın İbrahim Abdul-Matin'in vefatı dolayısıyla paylaştığı mesaj şu şekilde:

Vefat haberinden büyük üzüntü duyduğum, Dünya Ortak Evimiz kitabının yazarlarından, çevre aktivisti, akademisyen ve yazar İbrahim Abdul-Matin’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.

Doğa dostu, Amerikalı bir Müslüman olarak geliştirdiği çevre politikaları, seçkin kişiliği ve eserleri her insana bilhassa gençlere ilham olmalı.

Sıfır atık hareketinin uluslararası platformdaki değerli destekçilerinden Abdul-Matin’in öğretilerini, doğaya bakış açısını ve onurlu mücadelesini unutmayacağız.

 

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#Emine Erdoğan#İbrahim Abdul-Matin#İbrahim Abdul-Matin Kimdir

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