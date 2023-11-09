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Emine Erdoğan'dan Gazze mesajı: 'Filistinli çocukların hayattan koparıldığı acı tabloyu dile getirdim'

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#Emine Erdoğan#GAZZE#İSRAİL
Emine Erdoğandan Gazze mesajı: Filistinli çocukların hayattan koparıldığı acı tabloyu dile getirdim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 14:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, “Çocuklar ve Gençler İş Başında - Orta Asya'da İklim Değişikliği Uluslararası Forumu”na katıldı. Emine Erdoğan, 'Program vesilesiyle bir kez daha Filistinli çocukların vicdansızca hayattan koparıldığı acı tabloyu dile getirdim.' dedi.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, lider eşleri ile bir araya geldik.

Dünya Çocuk Günü çerçevesinde düzenlenen “Çocuklar ve Gençler İş Başında - Orta Asya'da İklim Değişikliği Uluslararası Forumu”na katıldık.

BM yetkililerinin ve farklı ülke bakanlarının da katılımcısı olduğu forumda çevre eğitiminin teşvik edilmesi, iklim kriziyle mücadelede çocukların ve gençlerin rolünün önemi ele alındı.

Emine Erdoğandan Gazze mesajı: Filistinli çocukların hayattan koparıldığı acı tabloyu dile getirdim

6 yıl önce başlattığımız Sıfır Atık projesinin en önemli hedef kitlesi aynı zamanda da ana aktörü olan çocuklar ile gençlerimiz için Türkiye’de yürütülen çevre ve iklim çalışmalarını anlattım.

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Hepimize emanet olan çocuklarımızın ve geleceğinin konuşulduğu bu anlamlı program vesilesiyle bir kez daha Filistinli çocukların vicdansızca hayattan koparıldığı acı tabloyu dile getirdim.

En büyük dileğim; isimlerini şehit listelerinde değil, madalyaların, insanlığın yararına icatların, kitapların, sanat eserlerinin üzerinde görmek.

Emine Erdoğandan Gazze mesajı: Filistinli çocukların hayattan koparıldığı acı tabloyu dile getirdim

İklim krizini asıl muhatabı durumundaki çocuklar açısından ele alan forumun tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyor, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti’ne, Zamin Uluslararası Kamu Vakfı’na, UNICEF’e ve programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Emine Erdoğandan Gazze mesajı: Filistinli çocukların hayattan koparıldığı acı tabloyu dile getirdim

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#Emine Erdoğan#GAZZE#İSRAİL

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