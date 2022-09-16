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Emine Erdoğan'dan "Ebedi Şehir"de tarihe yolculuk

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#Emine Erdoğan#Semerkant#Ebedi Şehir
Emine Erdoğandan Ebedi Şehirde tarihe yolculuk
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 18:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Semerkant'ta yeni inşa edilen ve "Ebedi Şehir" olarak anılan bölgeyi gezdi.

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Özbekistan programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, tarih ve geleneğin canlandırıldığı "ebedi şehri" ziyaret etti.

Emine Erdoğandan Ebedi Şehirde tarihe yolculuk

Emine Erdoğan'a ziyaretinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva da eşlik etti.

Emine Erdoğandan Ebedi Şehirde tarihe yolculuk

Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin açıklama yapan Emine Erdoğan, "Tarihin ve geleneğin yeniden yaşatıldığı ebedi şehirde değerli dostum Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi ile Emir Timur zamanının Semerkant'ına doğru bir yolculuğa çıktık. Ebedi şehrin sokakları, çarşısı ve insanları o dönemin ruhunu birebir yansıtıyor. 6'ncı yüzyıla ait Soğd Düğünü canlandırması ile adeta görsel bir şölen izledik. Gelenek ve göreneklerin bu denli korunarak geleceğe aktarılıyor olması çok kıymetli. Dost ve kardeş Özbek halkına samimi misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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#Emine Erdoğan#Semerkant#Ebedi Şehir

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