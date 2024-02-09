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Emine Erdoğan'dan 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Dünya Sigarayı Bırakma Günü#9 Şubat
Emine Erdoğandan Dünya Sigarayı Bırakma Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 11:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Veriler, dünyada her yıl 8 milyondan fazla insanın tütün bağımlılığından hayatını kaybettiğini gösteriyor.

Dünya genelinde, sokak ve sahillerde en yaygın toksik atık olan sigara izmaritlerinin yok olması için tam 10 yıl gerekiyor.

Şimdilerde daha popüler olan elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri ise geri dönüşmeyen, tehlikeli atıklar olarak doğayı ve insanlığı tehdit ediyor.

Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere her bireyin, dumanı farklı zehri aynı olan bu ürünlerin esaretinden kurtulmasını temenni ediyorum.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nün, tütün bağımlılığıyla mücadelede bir milat olmasını canı gönülden diliyorum. 

 

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#Emine Erdoğan#Dünya Sigarayı Bırakma Günü#9 Şubat

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