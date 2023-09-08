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Emine Erdoğan'dan Dünya Okuma Yazma Günü mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Dünya Okuma Yazma Günü#Okuma Yazma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 17:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, paylaşımında "Okur-yazar olmayan tek bir birey kalmayana kadar hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

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Emine Erdoğan'ın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde oldu:

Kadın ve kız çocuklarımız başta olmak üzere “Haydi Kızlar Okula”, “Ana Kız Okuldayız”, “Okuma Yazma Seferberliği” ve “Nerede Kalmıştık” kampanyalarına katılan her bir vatandaşımız ülkemizden yükselen ışığı parlatıyor.

Öğrenmenin yaşı olmadığını herkese ispat eden vatandaşlarımız en büyük teşekkürü hak ediyor.

Çatışmaların karanlığına hapsolmuş dünyada, toplumumuzu ancak bilginin gücü ile aydınlık ufuklara taşıyacağımızı unutmamalıyız.

Okur-yazar olmayan tek bir birey kalmayana kadar hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz.

Dünya Okuma Yazma Günü kutlu osun. 

 

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#Emine Erdoğan#Dünya Okuma Yazma Günü#Okuma Yazma

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