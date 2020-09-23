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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 23.09.2020 - 12:38 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan, 'Dünya İşaret Dili Günü' paylaşımı

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Emine Erdoğan'dan, 'Dünya İşaret Dili Günü' paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Dünya İşaret Dili Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Dünya İşaret Dili Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, "Herkesi işaret dili farkındalığına davet ediyorum" notu ile çekilen videosunu paylaştı. Erdoğan işaret dili ile yaptığı açıklamada, "Sevginin dili, ortak dilimizdir. Dünya İşaret Dili Günü kutlu olsun. Sizi çok seviyorum" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğandan, Dünya İşaret Dili Günü paylaşımı

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