Emine Erdoğan'dan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

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Emine Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dünyada barışı ve düzeni tesis etmek maksadıyla 75 yıl önce imzalanan BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yıl dönümünü, Gazze’de insan hakları ayaklar altına alınırken karşılıyoruz.

“Çocuk” denildiğinde akan suların durması gerekirken iki aydır kefenlere sarılı Gazzeli masum çocukların görüntüleriyle sarsılıyoruz.



İsrailli bir bakan, Gazze’ye atom bombası atmayı “seçeneklerden birisi” olarak değerlendirirken sesini çıkarmayan dünya, evrensel insan haklarından nasıl bahsedebiliyor?

İsrail, Filistin’de açıkça küresel insani değerlere ve uluslararası hukuka karşı gelerek insanlık suçu işliyor.

Sadece kadınları, çocukları, yaşlıları değil insanlığın tüm değerlerini katlediyor.

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Türkiye olarak, her yerde, her kurum ve araç ile bu zulmü dünyaya duyurmaya, suçluları haykırmaya, seslerimizi barış için birleştirmeye devam edeceğiz.

Mazlumun, masumun, mültecinin, ihtiyaç sahibinin din, dil, ırk temelli farklılıklar üzerinden okunmadığı, herkese eşit ve adil davranıldığı bir dünya düzeni dileğiyle…