Emine Erdoğan'dan Dünya Ebeler Günü mesajı

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Doğum yaşamın bir mucizesi. Bu mucizenin ilk tanığı ebelerimiz, asırlardır doğal doğum deneyiminde annelerin en önemli rehberi.

Ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek veriyorlar. Bu kadim mesleğin mensupları, ebelerimizin Dünya Ebeler Günü’nü yürekten tebrik ediyorum.