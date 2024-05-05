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Emine Erdoğan'dan Dünya Ebeler Günü mesajı

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#Emine Erdoğan#Dünya Ebeler Günü#Ebe
Emine Erdoğandan Dünya Ebeler Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 10:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ebeler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Doğum yaşamın bir mucizesi. Bu mucizenin ilk tanığı ebelerimiz, asırlardır doğal doğum deneyiminde annelerin en önemli rehberi.

Ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek veriyorlar. Bu kadim mesleğin mensupları, ebelerimizin Dünya Ebeler Günü’nü yürekten tebrik ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Dünya Ebeler Günü#Ebe

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