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Emine Erdoğan’dan depremzede Sude’ye sürpriz doğum günü

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#Emine Erdoğan#Sude#Doğum Günü
Emine Erdoğan’dan depremzede Sude’ye sürpriz doğum günü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hatay konteyner kent ziyaretinde tanışığı depremzede Sude’ye doğum günü sürprizi yaptı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri vasıtasıyla depremzede Sude’ye doğum günü pastası ve hediyeler gönderen Emine Erdoğan, minik Sude’nin doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, şunları ifade etti: “Hatay konteyner kent ziyaretimizde tanıştık Sude ile. Doğum günü için yaptığı hazırlıklar yarım kalmıştı ancak mutluluğundan hiçbir şey eksilmesin istedik. Sürprizimiz, dilerim ki hayalindeki doğum gününe yaklaşmıştır. Nice mutlu ve sağlıklı yıllar diliyorum güzel kızım. Gelecekte başarılı bir şef olacağına yürekten inanıyor, gözlerinden öpüyorum.”

‘YALNIZ BIRAKMADI’

doğum günü sürprizi yapılan minik Sude de şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadı. Ve de bu depremin üstüne çok iyi geldi. Doğum günümün kutlanmayacağını sanmıştım ama bir sürpriz geldi. Çok teşekkür ediyorum.” 

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#Emine Erdoğan#Sude#Doğum Günü

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