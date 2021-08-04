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Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 13:36 |  Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan birlik ve beraberlik mesajı

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Emine Erdoğan'dan birlik ve beraberlik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin "Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin "Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek" mesajını paylaştı.

Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından, orman yangınları ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Yanan ormanlarımızın tarifsiz acısını yaşarken, kahraman görevlilerimizle birlikte vatandaşlarımızın da her bir canlı için cansiparane mücadele ettiğine şahit olduk. Her bir yarayı saran şifalı elleriniz dert görmesin. Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek" dedi.

Emine Erdoğandan birlik ve beraberlik mesajı

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