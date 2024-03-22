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Emine Erdoğan’dan barış çağrısı

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#Emine Erdoğan#Gazze#Gönül Elçileri Projesi
Emine Erdoğan’dan barış çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aileler ve 81 ilin vali eşleriyle Çankaya Köşkü’nde düzenlenen iftarda buluştu.

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Emine Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Valiler ve eşleri bulunduğu illerde, devletin gülen yüzü, müşfik eli ve güven veren gölgesini temsil ediyor. 2012’de  başlattığımız ‘Gönül Elçileri Projesi’, bu sorumluluk bilincinin bir neticesidir. Devlet koruması altındaki çocuklarımızı, koruyucu aileleri ile buluşturmak amacıyla yola çıktık. Evlatlarımıza ilk önce gönlünü, sonra yuvasını açan koruyucu ailelerin sayısını 8 bin 307’ye çıkardık. 10 bine yakın evladımız, onları koruyan gönüllü aileleriyle birlikte, huzur ve şefkat ortamında büyüyor.

Emine Erdoğan’dan barış çağrısı

 

BAŞVURU 123 KAT ARTTI

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Milletimiz üstün gönüllülüğü, geçen sene yaşadığımız asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde de kendisini gösterdi. 669 olan koruyucu aile başvurusu, 123 kat arttı ve rekor bir sayıya yükselerek 328 bin 818’e ulaştı. Gazze başta olmak üzere, yeryüzündeki tüm çocukların, hak ettikleri gibi güven, huzur ve sevgi içinde büyüyebildikleri, adil bir dünya diliyorum.”

 

 

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#Emine Erdoğan#Gazze#Gönül Elçileri Projesi

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