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Emine Erdoğan'dan 'Alper Gezeravcı' mesajı: Ülkemiz için nice ilklere vesile olacak

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#Emine Erdoğan#Recep Tayyip Erdoğan#Alper Gezeravcı
Emine Erdoğandan Alper Gezeravcı mesajı: Ülkemiz için nice ilklere vesile olacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 16:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Alper Gezeravcı ile buluştu. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Uluslararası Uzay İstasyonu’nda büyük bir özveri ile yürüttüğü çalışmalarının ülkemiz için nice ilklere vesile olacağına inanıyor, emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum." dedi.

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronotumuz Alper Gezeravcı ve ailesi ile buluşmaktan memnuniyet duyduk.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda büyük bir özveri ile yürüttüğü çalışmalarının ülkemiz için nice ilklere vesile olacağına inanıyor, emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.

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#Emine Erdoğan#Recep Tayyip Erdoğan#Alper Gezeravcı

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