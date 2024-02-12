Emine Erdoğan'dan 'Alper Gezeravcı' mesajı: Ülkemiz için nice ilklere vesile olacak

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronotumuz Alper Gezeravcı ve ailesi ile buluşmaktan memnuniyet duyduk.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda büyük bir özveri ile yürüttüğü çalışmalarının ülkemiz için nice ilklere vesile olacağına inanıyor, emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.