Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan 8 Mart mesajı: Kadına şiddete sıfır tolerans

#Emine Erdoğan#Derya Yanık#8 Mart
Emine Erdoğandan 8 Mart mesajı: Kadına şiddete sıfır tolerans

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle yaklaşıldığını belirterek, “Hükümetimiz tek bir şiddet mağduru kadın kalmayana dek mücadelede kararlı” dedi.

Haberin Devamı

Beştepe’de düzenlenen ‘Kadının Gücü, Türkiye’nin Gücü’ programında açıklamalarda bulunan Emine Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Kadınların, geleceğe ümitvar bakabilmelerini istiyoruz. Her şeyden önce, kadına yönelik şiddetle mücadele, en önemli gündem maddemizdir. Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biridir. Tüm kurumlarımız, ‘ama’sız, ‘fakat’sız, hiçbir bahaneye geçit vermeden, şiddete sıfır tolerans ilkesiyle konuya yaklaşıyor. Dünyanın her yerinde yaygın olan ve toplumsal bir hastalık kabul ettiğimiz, kadına yönelik şiddetle mücadelede, örnek uygulamalar ortaya koyuyorlar.

SAVAŞLARI DURDURALIM

Hükümetimiz, tek bir şiddet mağduru kalmayana kadar, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda, büyük bir kararlılık içindedir. Kadınların iş dünyasında artan sayılarla yerlerini almaları, ekonomik olduğu kadar sosyal statülerinin artmasını sağlıyor. Hükümetimiz, hayata geçirdiği evde bakım desteği, doğum izni düzenlemeleri, kreş desteği gibi uygulamalarla, iş ve aile hayatı arasındaki hassas dengeyi koruyor. Gerek Ukrayna’da, gerek dünyanın birçok mazlum coğrafyasında savaşlar kadınların ve çocukların hayatlarını yok etmeye devam ediyor. Eğer kadınların hak ettikleri gibi insana yakışır bir hayat sürmelerini istiyorsak, önce savaşları durduralım.”

Haberin Devamı

Emine Erdoğandan 8 Mart mesajı: Kadına şiddete sıfır tolerans

Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören de katıldı. (Mert Gökhan Koç / Ankara)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Derya Yanık#8 Mart

BAKMADAN GEÇME!

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu