Emine Erdoğan'dan 8 Mart mesajı: Kadına şiddete sıfır tolerans

Haberin Devamı

Beştepe’de düzenlenen ‘Kadının Gücü, Türkiye’nin Gücü’ programında açıklamalarda bulunan Emine Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Kadınların, geleceğe ümitvar bakabilmelerini istiyoruz. Her şeyden önce, kadına yönelik şiddetle mücadele, en önemli gündem maddemizdir. Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biridir. Tüm kurumlarımız, ‘ama’sız, ‘fakat’sız, hiçbir bahaneye geçit vermeden, şiddete sıfır tolerans ilkesiyle konuya yaklaşıyor. Dünyanın her yerinde yaygın olan ve toplumsal bir hastalık kabul ettiğimiz, kadına yönelik şiddetle mücadelede, örnek uygulamalar ortaya koyuyorlar.

SAVAŞLARI DURDURALIM

Hükümetimiz, tek bir şiddet mağduru kalmayana kadar, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda, büyük bir kararlılık içindedir. Kadınların iş dünyasında artan sayılarla yerlerini almaları, ekonomik olduğu kadar sosyal statülerinin artmasını sağlıyor. Hükümetimiz, hayata geçirdiği evde bakım desteği, doğum izni düzenlemeleri, kreş desteği gibi uygulamalarla, iş ve aile hayatı arasındaki hassas dengeyi koruyor. Gerek Ukrayna’da, gerek dünyanın birçok mazlum coğrafyasında savaşlar kadınların ve çocukların hayatlarını yok etmeye devam ediyor. Eğer kadınların hak ettikleri gibi insana yakışır bir hayat sürmelerini istiyorsak, önce savaşları durduralım.”

Haberin Devamı

Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören de katıldı.