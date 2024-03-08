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Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

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#Emine Erdoğan#Kadınlar Günü#8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Emine Erdoğandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 12:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, "Değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten tebrik ediyorum." dedi.

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Toprağa tohum, topluma umut eken, her alanda iz bırakan kadınlar, kalıcı ve sürdürülebilir barışın, daha adil bir dünyanın da temeli.

Kadınların kararlılığıyla inşa ettiği her eserle, güçlü iradesiyle aştığı her engelle yarınlara güvenle bakıyoruz.

Değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten tebrik ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Kadınlar Günü#8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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