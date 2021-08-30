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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.08.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

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Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bağımsızlık için çıktıkları yoldan büyük bir zaferle dönen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu zafer, bağımsızlığın aziz Türk milletinin karakteri olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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