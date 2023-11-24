Emine Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ilim, irfan yolunu aydınlatanların, bu yolda canıyla, kanıyla, emeğiyle mücadele verenlerin günü...

Öğretmek gibi kutsal ve zor bir görevi icra eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum."