×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#24 Kasım#Öğretmenler Günü
Emine Erdoğandan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 10:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ilim, irfan yolunu aydınlatanların, bu yolda canıyla, kanıyla, emeğiyle mücadele verenlerin günü...

Öğretmek gibi kutsal ve zor bir görevi icra eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#24 Kasım#Öğretmenler Günü

BAKMADAN GEÇME!