Emine Erdoğan'dan '18 Mart' paylaşımı

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Çanakkale ruhu, kahraman ecdadımızdan emanet, korumamız ve yaşatmamız gereken yegâne mirasımız.

Bu direniş ruhunu ezelden ebede kalbinde taşıyan Türk milleti, nice cesaret ve kararlılık destanları yazacak.

Ölümsüz Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi şükran ve rahmetle yâd ediyorum.

Çanakkale ruhu, kahraman ecdadımızdan emanet, korumamız ve yaşatmamız gereken yegâne mirasımız.



Bu direniş ruhunu ezelden ebede kalbinde taşıyan Türk milleti, nice cesaret ve kararlılık destanları yazacak.



Ölümsüz #ÇanakkaleZaferi’nin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi şükran ve… pic.twitter.com/MZCu27RYLn