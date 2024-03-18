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Emine Erdoğan'dan '18 Mart' paylaşımı

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#Emine Erdoğan#18 Mart#Çanakkale
Emine Erdoğandan 18 Mart paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 10:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Çanakkale ruhu, kahraman ecdadımızdan emanet, korumamız ve yaşatmamız gereken yegâne mirasımız.

Bu direniş ruhunu ezelden ebede kalbinde taşıyan Türk milleti, nice cesaret ve kararlılık destanları yazacak.

Ölümsüz Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi şükran ve rahmetle yâd ediyorum.

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#Emine Erdoğan#18 Mart#Çanakkale

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