Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

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Emine Erdoğan'ın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

Milli irade, bükülmez bir bilektir. Karşısında hiçbir güç duramaz, duramayacaktır.

Bu gerçeğin en büyük ispatı olarak yüreklere kazınan 15 Temmuz destanının unutulmamasını diliyorum.