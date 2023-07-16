Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

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Emine Erdoğan'ın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:
Milli irade, bükülmez bir bilektir. Karşısında hiçbir güç duramaz, duramayacaktır.
Bu gerçeğin en büyük ispatı olarak yüreklere kazınan 15 Temmuz destanının unutulmamasını diliyorum.
Milli irade, bükülmez bir bilektir. Karşısında hiçbir güç duramaz, duramayacaktır.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 16, 2023
Bu gerçeğin en büyük ispatı olarak yüreklere kazınan 15 Temmuz destanının unutulmamasını diliyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/RGMkRzYmhX