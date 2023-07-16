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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#15 Temmuz#15 Temmuz Demokrasi Ve Millî Birlik Günü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 12:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne ilişkin yaptığı paylaşımında "Milli irade, bükülmez bir bilektir. Karşısında hiçbir güç duramaz, duramayacaktır." dedi.

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Emine Erdoğan'ın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

Milli irade, bükülmez bir bilektir. Karşısında hiçbir güç duramaz, duramayacaktır.

Bu gerçeğin en büyük ispatı olarak yüreklere kazınan 15 Temmuz destanının unutulmamasını diliyorum.

 

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#Emine Erdoğan#15 Temmuz#15 Temmuz Demokrasi Ve Millî Birlik Günü

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