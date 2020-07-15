Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Tüm dünya o gece şunu bir kez daha anladı ki, bu millete pranga vurulamaz! 15 Temmuz’un yıldönümünde, tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbimden aziz vatanımızı ve milletimizi her daim korumasını niyaz ediyorum.

Dört yıl önce bugün, Aziz Milletimiz zifiri karanlık bir geceye şafak söktürdü. Gökten kurşun ve bomba yağarken milyonlar, vatan uğruna evlerinden belki de bir daha dönmemek üzere çıkıp, yüreklerini silahlara karşı kalkan diye kuşandılar."