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Emine Erdoğan’a 150 ülkeden Covid-19 teşekkürü
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bir süre önce 150 ülkedeki kadın devlet başkanları, lider eşleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve kraliyet mensuplarına, COVID salgını dolayısıyla birer mektup ile gül suyu, gül kolonyası ve yağı, olgunlaşma enstitülerinin Türk kültürüne has Selçuklu motiflerini kullanarak işlediği nakışlı maskelerin yer aldığı hediyeler göndererek Türk halkının şifa dileklerini iletmişti.
Kadın devlet başkanları, lider eşleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, kraliçe ve prensesler de Emine Erdoğan’a COVID-19’la mücadele sürecinde gösterdiği dayanışma ve hassasiyetten ötürü teşekkürlerini ileten mektuplar yolladı.
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