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Emine Erdoğan Van Gölü'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı

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#Emine Erdoğan#Van Gölü#Türkiye Belediyeler Birliği
Emine Erdoğan Van Gölündeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 16:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Yücel Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ı kabul ederek, Van Gölü koruma çalışmalarına dair bilgi aldı.

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Emine Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konuk Evi'nde gerçekleşen kabulde, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Emine Erdoğan Van Gölündeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı


Biyolojik arıtma tesisinin hayata geçirilmesiyle başlayan Van Gölünü koruma projesi, Atık Su Yönetimi, dip çamur temizliği ve Atık Yönetimi alanlarında devam ediyor.

Dip çamur temizliğinde şimdiye kadar toplamda 1 milyon 165 bin metreküp çamur çıkarıldığı ifade edildi.

Görüşmede eşsiz ekosisteme sahip olan Van Gölü'nün korunması için başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde olmasının önemine dikkat çekildi.

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#Emine Erdoğan#Van Gölü#Türkiye Belediyeler Birliği

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