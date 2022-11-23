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Emine Erdoğan, UNICEF Türkiye Temsilcisi ile görüştü

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#UNICEF#ANKARA#Türkiye
Emine Erdoğan, UNICEF Türkiye Temsilcisi ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 15:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birlemiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis ile bir araya geldi.

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UNICEF tarafından düzenlenen '23'üncü Uluslararası Çocuk Forumu' kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Dominicis, Emine Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile imzaya açtığı 'Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Emine Erdoğan, UNICEF Türkiye Temsilcisi ile görüştü

Emine Erdoğan'ın, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevreyle ilgili yürüttüğü çalışmalardan ilham aldıklarını söyleyen Dominicis, bu alanda ortak çalışmalar yürütmek istediklerini belirtti. Dominicis, 'Haydi Kızlar' başta olmak üzere Emine Erdoğan'ın himaye ettiği eğitim kampanyalarının Türkiye'de özellikle kız çocuklarının eğitime katılımında büyük kazanımlar sağladığını ifade etti.

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Emine Erdoğan, UNICEF Türkiye Temsilcisi ile görüştü

Emine Erdoğan da UNICEF'in çalışmalarını yakından takip ettiğini, eğitim ve çevre konularında iş birliği çalışmalarının yapılmasından memnuniyet duyacağını iletti.

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