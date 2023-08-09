Emine Erdoğan: Türkiye dünyanın vicdanı olmaya devam edecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ’14’üncü Büyükelçiler Konferansı’ kapsamında Çankaya Köşkü’nde düzenlenen ’Yüzyılın Anıları Geçmişten Günümüze Kültürel Diplomasi Programı’nda kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleriyle bir araya geldi. Erdoğan, konferans nedeniyle büyükelçiler ve eşleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Büyükelçilerin, görev yerlerinde dokundukları hayatlarla, bütün dünyayı gönül coğrafyasına kattıklarını belirten Erdoğan, "Üretken kadınların el emeklerinin, adil bir pazarda satılabilmesi için Afrika Evi gibi girişimlerimizle, mazlum coğrafyalara umut olmaya elbirliğiyle devam edeceğiz. Türkiye her daim sahada olacak, dünyanın vicdanı olmaya devam edecek. Bununla beraber bizim yegane sermayemiz hayırseverliğimiz değil, dünyanın tek tipleşen kültürüne derman olabilecek, her öğesi birbirinden değerli ve köklü bir medeniyet mirasına sahibiz" diye konuştu.



