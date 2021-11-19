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Emine Erdoğan, TOGEMDER'in eski ve yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi

#Emine Erdoğan#TOGEMDER#Yönetim Kurulu Üyeleri
Emine Erdoğan, TOGEMDERin eski ve yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEMDER) eski ve yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

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TOGEMDER Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, TOGEMDER'in, yardımlaşma fikrini vicdanıyla besleyen insanların kalbinden doğduğunu, ülkeye ve millete karşı duyulan sorumluluğu ruhunun en derinlerinde hissedenler tarafından büyütüldüğünü dile getirdi.

Derneğin, yardımlaşmayı yalnızca anlık ihtiyaçları karşılamanın ötesine taşıdığını belirten Erdoğan, "Zamanın ruhunu gözledi, günün değişen ihtiyaçlarını tespit etti. Toplumun nabzını tuttu. Gerekiyorsa faaliyet alanlarına yeni modüller ekledi. TOGEMDER'in bu yönüyle oldukça dinamik bir sivil toplum kuruluşu olduğunu gözlemliyorum. Çünkü bu işin özünde, dünyanın dertlerine şifa olma, dünya düzenine yön verme fikriyatı var." değerlendirmesini yaptı.

Emine Erdoğan, STK çalışmalarına "Bir damla gözyaşını bile silsem ne mutlu bana" demek için girilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'deki STK anlayışının tarihi zemine ve manevi mirasa dayandığını anlattı.

"VAKIF KÜLTÜRÜMÜZÜ DİLDEN DİLE AKTARMALIYIZ"

Osmanlı İmparatorluğu'nun adeta bir vakıf cenneti olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Merhametin, vicdanın ve yaratılana karşı duyulan muhabbetin kurumsallaşması, eşi benzeri olmayan bir tarih mirasıdır. Vakıf kültürümüz, insanlık tarihinin ender başarılarından biridir. Bizler bu gerçeği, dilden dile aktarmalıyız. Bunu tüm dünya için bir başucu kitabı haline getirmeliyiz. İşte vakıflar, bu ince yaşam sanatının en iyi öğrenileceği, aktarılacağı yerlerdir. Kurumlarımızın, bu bakiyeyi, özellikle gençlerle buluşturacak canlı bir köprü olacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Emine Erdoğan, derneğin yönetim kurulu üyelerine hitaben, "TOGEMDER ailesi olarak nice insanın elinden tuttunuz. Yüreklerine dokundunuz. Sayısını hiç bilemeyeceğimiz hayalleri gerçekleştirdiniz. İyilik denizine alın terinizi akıttınız. Bu çatı altında çalışmış, zamanını ve enerjisini vakfetmiş herkesin, dökülen gözyaşlarını görüp, feryatların sesini işitebilen çok özel insanlar olduğuna inanıyorum." dedi.

Erdoğan, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devreden Saadet Gülbaran'ın 16 yılını derneğe vakfettiğini belirterek, emekleri için teşekkür etti.

TOGEMDER'in birçok faaliyete öncü olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Anasınıfsız Okul Kalmasın projesiyle 720 dersliği Milli Eğitim Bakanlığımıza kazandırdık. 'Erken tanı, erken hayat' çalışmasıyla farklı gelişen çocuklara ve ailelerine el uzattık. İstismara uğramış çocuklar için çocuk izlem merkezini hayata geçirdik. 'Geleceğe annemle yürüyorum' projesiyle annelerin meslek sahibi olmasını sağladık. Cemre Çarşısı ve 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı', hayırseverliğe yepyeni bir vizyon kazandırdı. İnanıyorum ki, emaneti devrettiğiniz bu güzel ekip, TOGEMDER'e yeni değerler katarak bu birikimini çoğaltacak."

Konuşmasının ardından Emine Erdoğan, Saadet Gülbaran'a teşekkür plaketi verdi.

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#Emine Erdoğan#TOGEMDER#Yönetim Kurulu Üyeleri

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