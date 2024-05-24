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Emine Erdoğan: Şule Yüksel Şenler’in anısı ve mirası yaşatılmaya devam ediyor

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#Emine Erdoğan#Şule Yüksel Şenler#Rami Kütüphanesi
Emine Erdoğan: Şule Yüksel Şenler’in anısı ve mirası yaşatılmaya devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 17:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri fuarına katıldı.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Yazılarıyla kalbimize dokunan, fikirleriyle zihnimizi aydınlatan Şule Yüksel Şenler’in anısı ve mirası yaşatılmaya devam ediyor.

Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen “Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri” de onun kalemiyle verdiği mücadelenin ve bu alandaki örnekliğinin yeni nesillere anlatılması için hayata geçirilen güzel örneklerden bir tanesi.

Şenler'in izinde, kitabın ve kültürün ışığında gerçekleştirilen fuarı, çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm İstanbulluların ziyaret etmesini temenni ediyorum.

Emine Erdoğan: Şule Yüksel Şenler’in anısı ve mirası yaşatılmaya devam ediyor

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#Emine Erdoğan#Şule Yüksel Şenler#Rami Kütüphanesi

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