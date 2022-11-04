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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı: Büyük mutluluk duyduk

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#Emine Erdoğan#Ingrid Schulerud#Recep Tayyip Erdoğan
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı: Büyük mutluluk duyduk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 21:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesi sonrası, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında "NATO Genel Sekreteri Sayın Jens Stoltenberg ve değerli eşi dostum Ingrid Schulerud ile İstanbul'da buluşmaktan büyük mutluluk duyduk." ifadelerine yer verdi.

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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

NATO Genel Sekreteri Sayın Jens Stoltenberg ve değerli eşi dostum Ingrid Schulerud ile İstanbul'da buluşmaktan büyük mutluluk duyduk.

Bu ziyaretin ülkemizi yakından tanımalarına vesile olduğuna inanıyor, yeniden bir araya gelmeyi diliyorum.

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#Emine Erdoğan#Ingrid Schulerud#Recep Tayyip Erdoğan

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