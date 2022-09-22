Emine Erdoğan: Sıfır Atık'ı tüm ülkelerde bir yaşam biçimi haline dönüştüreceğiz

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Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu dolayısıyla ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile Türkevi'nde bir araya geldi.
Macron, görüşmede, Emine Erdoğan'ı iklim kriziyle mücadele kapsamında BM ile Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın imzalanmasından ötürü tebrik etti ve bu proje hakkında detaylı bilgi aldı. Brigitte Macron ve Emine Erdoğan, çevrenin yanı sıra sağlık ve eğitimle ilgili yürütülen projeler hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Brigitte Macron, gençlerin sosyal medyada uğradığı zorbalık ve sosyal medyanın kontrolsüzlüğüne dikkat çekerken, Emine Erdoğan da bunun uluslararası bir sorun olduğunu vurguladı.
"İYİ NİYET BEYANI VESİLESİYLE SIFIR ATIK'I TÜM ÜLKELERDE BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"
Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:
"Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk destek veren lider eşlerinden olan Bayan Macron'a iyi dilekleri için teşekkür ediyorum. İklim değişikliği ile mücadelede birlik olacağımız hususunda Bayan Macron ile hemfikiriz. İyi Niyet Beyanı vesilesiyle Sıfır Atık'ı tüm ülkelerde bir yaşam biçimi haline dönüştüreceğiz."
Emine Erdoğan ayrıca, BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalanmasının ardından BM Habitat İcra Direktörü Sayın Maimunah Sharif ile bir araya geldi.
Program kapsamında 'Sürdürülebilir ve Sağlıklı Türk Mutfağı' isimli etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, "Mutfak, kültürel mirasın en önemli unsurlarından biridir. Bir ülkenin milli kimliğini, karakterini ve hatta medeniyet özünü yansıtan bir aynadır. Gastro-diplomasi ve gastro-turizm gibi kavramlar, ülkelerin, kültür ve tanıtım politikalarının ana unsuru haline geldi" diye konuştu. "Türk Mutfağı, Anadolu’daki yüzlerce yıllık serüveninde, birçok farklı medeniyetle etkileşime girmiştir. Mutfağımızın kapıları, farklı dinlerin, kültürlerin ve etnik grupların birlikte yaşama deneyimine açılır" diyen Erdoğan, Türkiye'nin barış ve hoşgörü niyetinin mutfak kültürünün pratiklerinden rahatça okunabileceğini belirtti.
“MUTFAĞIMIZDA HEM BEDENE HEM DE RUHA ŞİFA VEREN ASIRLIK REÇETELER VAR”
Günümüzde yanlış beslenmeden kaynaklı başta obezite gibi sağlık sorunlarına değinen Emine Erdoğan, "Türk mutfağının insana şifa sunan boyutu, bugün küresel sağlık sorunları için çözüm merkezi niteliğindedir" ifadesini kullandı. "Hibrit tohumlar, GDO, bol kimyasal içeren paketli gıdalar, insanları ömür boyu mücadele ettikleri hastalıklara mahkum ediyor" diyen Erdoğan, buna bağlı olarak, tüm dünyada sağlıklı beslenme arayışlarının arttığına, insanların yerel mutfaklara ve organik ürünlere yöneldiğine dikkat çekti.
Erdoğan, "Bereketli topraklarımızın hazinesine sahip çıkmak için 2017’de Ata Tohumu Projesi’ni başlattık. Yerel tohumlarımızı gen bankalarımızda saklıyoruz. Bu sayede hem sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet ediyor hem de bio-çeşitliliği koruyoruz" diye ekledi.