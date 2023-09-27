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Emine Erdoğan: Sıfır atık hareketi ile milyonlarca ton atık ekonomiye kazandırıldı

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Sıfır Atık Hareketi
Emine Erdoğan: Sıfır atık hareketi ile milyonlarca ton atık ekonomiye kazandırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 12:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sıfır atık hareketinin 6 yaşında olduğunu duyurdu. Emine Erdoğan, açıklamasında "Kurumlarımızın gayreti ve her yaştan vatandaşımızın kararlılığı ile milyonlarca ton atık ekonomiye kazandırıldı." dedi.

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sıfır Atık hareketi 6 yaşında! Tabiata insana bahşedilmiş bir lütuf nazarıyla bakan milletimizin desteğiyle bugün Türkiye, dünyada sıfır atık hareketinin öncüsü konumunda.

Günden güne her vicdana sirayet eden Sıfır Atık kültürünü yaygınlaştırmak için peş peşe güçlü adımlar attık.

Kurumlarımızın gayreti ve her yaştan vatandaşımızın kararlılığı ile milyonlarca ton atık ekonomiye kazandırıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı kapsamında 30 Mart’ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesiyle küresel bir dönüşümün kapısını araladık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk imzacısı olduğu Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı ise bu dönüşüme hız katarak, insanlık için yeşil bir sayfanın açılmasına vesile oldu.

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Yüreğinde kendinden sonraki gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilme kaygısı taşıyan tüm gönüllüler, bir imza ile “Mücadelede ben de varım!” dedi.

Bu inançtan aldığımız güçle BM Sıfır Atık Danışma Kurulu olarak belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, iklim değişikliğine karşı, ortak evimiz için haykırmaya devam edeceğiz.

Ağaçların, toprağın, suyun sesine kulak veren, daha adil bir dünyanın inşası için emek sarf eden bütün dostlara teşekkür ediyorum. #DünyaOrtakEvimiz

 

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Sıfır Atık Hareketi

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