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Emine Erdoğan: Sıfır atık felsefesi dünyanın dört bir yanına ulaşacak

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#Emine Erdoğan#Sıfıt Atık#Türkevi
Emine Erdoğan: Sıfır atık felsefesi dünyanın dört bir yanına ulaşacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 10:23

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Türkevi'nde 'sıfır atık' konulu toplantı gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru” programımız vesilesiyle kıymetli lider eşlerini, BM yetkililerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini Türkevi’nde ağırlamaktan mutluluk duydum" ifadelerini paylaştı.

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Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ‘Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru’ programına katıldı.

Emine Erdoğan: Sıfır atık felsefesi dünyanın dört bir yanına ulaşacak

Program hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, “Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru programımız vesilesiyle kıymetli lider eşlerini, BM yetkililerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini Türkevi’nde ağırlamaktan mutluluk duydum. Türkiye’de ektiğimiz Sıfır Atık tohumunun bugün, gölgesi her coğrafyayı ferahlatacak bir çınara dönüşmesine hep birlikte tanıklık ettik.

Emine Erdoğan: Sıfır atık felsefesi dünyanın dört bir yanına ulaşacak

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Küresel İyi Niyet Beyanı’na atılan her bir imza ile gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma gayemize bir adım daha yaklaştık. İnanıyorum ki, bu vesileyle iklim krizi ile mücadelede çözüm olduğuna inandığım sıfır atık felsefesi, günden güne dünyanın dört bir yanına ulaşacak. Programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan: Sıfır atık felsefesi dünyanın dört bir yanına ulaşacak

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#Emine Erdoğan#Sıfıt Atık#Türkevi

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