Emine Erdoğan: Sıfır atık felsefesi dünyanın dört bir yanına ulaşacak

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Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ‘Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru’ programına katıldı.

Program hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, “Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru programımız vesilesiyle kıymetli lider eşlerini, BM yetkililerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini Türkevi’nde ağırlamaktan mutluluk duydum. Türkiye’de ektiğimiz Sıfır Atık tohumunun bugün, gölgesi her coğrafyayı ferahlatacak bir çınara dönüşmesine hep birlikte tanıklık ettik.

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Küresel İyi Niyet Beyanı’na atılan her bir imza ile gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma gayemize bir adım daha yaklaştık. İnanıyorum ki, bu vesileyle iklim krizi ile mücadelede çözüm olduğuna inandığım sıfır atık felsefesi, günden güne dünyanın dört bir yanına ulaşacak. Programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.