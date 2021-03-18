Emine Erdoğan, özel gereksinimli çocukların anneleriyle buluştu

Emine Erdoğan, Devlet Konukevi'nde düzenlenen yemekte farklı engel gruplarından özel gereksinimleri olan çocukların anneleriyle buluştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katıldığı programda, anneler, özel çocuklar adına çözüme kavuşturulmasını bekledikleri taleplerini iletti.

'GELİŞMİŞLİK HERKESİN HAYATA EŞİT KATILIMIYLA ÖLÇÜLÜR'

Emine Erdoğan, hayatın herkese farklı yükler paylaştırdığını belirterek, "Önemli olan yüklerimize omuz vermek. O sıkıntılı süreçte yoldaş olmak. Ben de özel ihtiyaçları olan çocuklarımızın anneleri ile sizlerle birlikte olmak istedim. Sorunları ve ihtiyaçları birlikte konuşalım diye arzu ettim. Bakanlarımız, yetkililerimiz burada. Sizlerin söyleyecekleri en doğru politikaların belirlenmesinde ışık olacaktır" dedi. Bir toplumun gelişmişliğinin herkesin hayata eşit ve adil katılabilmesiyle ölçüleceğini belirten Erdoğan, "Çok iyi bir eğitim sisteminiz olabilir; ama onu gerçekten mükemmel kılan engelli bireylerin de eşit faydalanabilmesidir. Şehirlerimizi güzelleştirmek adına mimari harikalar yapabilirsiniz; ancak merdivenler yüzünden engelli bir birey mutlu değilse, aslında hiçbir güzelliği yoktur. Aynı şekilde her gün yeni bir keşfin yapıldığı teknoloji dünyası övünç meselesi olabilir; ama bu dünya, engelli bireylerin kullanımına açık değilse, aslında çok da büyük bir gelişmeden bahsedemeyiz" ifadelerini kullandı.

'YAŞAYAN BİLİR' SÖZÜNÜ PRENSİP OLARAK ALMALIYIZ'

Görme engelli bir çocuğun ihtiyacı ile otizmli bir çocuğun ihtiyacının aynı olmadığına işaret eden Erdoğan, "Bu farklılıkları sadece 'engellilik' başlığı altında toplayamayız. Her grup için ince elenip sık dokunmuş ayrı çözümler geliştirmemiz gerekiyor. Bu noktada 'yaşayan bilir' sözünü temel bir prensip olarak almalıyız. Politikaları oluştururken annelerin tecrübelerinden çıkaracağımız çok ders var. Beden insanı meydana getiren öğelerden yalnızca biri. İnsan ruhuyla, gönlüyle, aklıyla da var. Evlatlarımızın bütün bu hasletlerini, cevherlerini açığa çıkarmak için uğraş vermeliyiz. Bu yolda asla yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Devletimiz her zaman yanınızda. Bizler yanınızdayız" dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara