Emine Erdoğan: ‘Mavi Vatan’ı arındırıyoruz

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Erdoğan, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamayla plastik poşet kullanımında yüzde 75’lik azalma sağlandığını, böylece plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın, 14 bin 640 ton sera gazı salınımının engellendiğini vurguladı. Erdoğan geri kazanım oranının, projeye başlandığında yüzde 13 iken, şimdilerde yüzde 22’nin üzerine çıktığını, 2023 hedefinin ise yüzde 35 olduğunu açıkladı.

Erdoğan, “Bunun yanında, Sıfır Atık Mavi projemizle de mavi vatanı kirlilikten arındırıyoruz. Şu ana kadar 88 bin ton deniz çöpü topladık ve bertarafa gönderdik. Temennim odur ki, tabiatın öteki değil, tabiatla bir ve bütün olduğumuz bir dünya geleceğimiz olsun. Bu hem sorumluluğumuz hem de adaletle davranmak zorunda olduğumuz gelecek nesillere borcumuzdur” diye konuştu.

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ACİL ÖNLEM ALALIM

COP 22 Kadın Liderleri Toplantısı’na ev sahipliği yapan Emine Erdoğan, buradaki konuşmasında da özetle şunları söyledi:

“Üç büyük kıta Akdeniz’de kucaklaşıyor. Biliyoruz ki geleceğimiz, iklim değişikliğiyle olan mücadelemize göre şekillenecek. Akdeniz’de sıcaklıklar küresel ortalamanın yüzde 20 üzerinde seyrediyor. 22. yüzyıla geldiğimizde deniz seviyesinin bir metreden fazla yükseleceği tahmin ediliyor. Buna göre bölge nüfusunun üçte biri son derece olumsuz etkilenecek. Akdeniz’i dış etkilere karşı dirençli kılmak için acil önlemler almamız gerekiyor. Türkiye olarak, ilan ettiğimiz Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında, tecrübelerimizi Akdeniz’in geleceği için kullanmak istiyoruz. Kadın gücünü ve kadın liderliğini bu alanda yoğunlaştırmak çabası içindeyim. Tüketim odaklı sistemlerin panzehiri, kadın vizyonuyla kurulmuş, yeşil ve döngüsel ekonomi temelinde yükselen yeni bir dünya olacak.”

ÖDÜL VERDİ

Emine Erdoğan zirvede ebru standını ziyaret etti, İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülleri’ni verdi. İspanyol Malaga Belediye Başkan Yardımcısı Gemma del Corral Parra da ödül aldı.