Emine Erdoğan koruyucu ailelerle buluştu: Çocuklarımıza her türlü imkânla bakılıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’ndeki “Koruyucu Aile Günü’’ etkinliğine, Emine Erdoğan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kurum yetkilileri, koruyucu aileler ve devletin bu hizmetinden yararlandırılan çocuklar katıldı. Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, 2005’te Çocuk Evleri, hemen ardından da Çocuk Evleri Siteleri uygulamasına başlandığını hatırlatarak “Herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımız, devletimizin yeni ve geleneksel tüm kurumlarında, her türlü imkân sağlanarak bakılmaktadır” diye konuştu. Erdoğan, “Gönül Elçileri Projesi”ni de 2012 yılında hayata geçirdiklerini ve her iki girişimin de kısa sürede meyvelerini verdiğini belirterek “2002 yılında 500 koruyucu aile yanında yalnızca 515 çocuğumuz yaşamaktaydı. 10 yılda bu rakam 1350 koruyucu aile yanındaki 1492 çocuğa ulaştı. İki projemizle devlet himayesindeki 9 bin 187 çocuğumuz, 7 bin 587 ailemizin yanında hayatını sürdürüyor” dedi.

REKOR BAŞVURU

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Koruyucu Aile uygulamasının her geçen gün daha çok benimsendiğini ve yaygınlaştığını belirten Erdoğan, 6 Şubat depremleri öncesinde 669 olan koruyucu aile başvurusunun, rekor bir sayıyla 328 bin 818’e ulaştığının altını çizdi.