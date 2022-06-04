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Emine Erdoğan, Kızılcahamam’da Sof Kumaşı Dokuma Atölyesi'nin açılışını yaptı

#Emine Erdoğan#Kızılcahamam#Halk Eğitim Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kızılcahamam’da ziyaret ettiği Halk Eğitim Merkezi'nde, Sof Kumaşı Dokuma Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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Kızılcahamam ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaretinde ilk olarak kursiyerlerin yaptığı el işi ürünlerin sergilendiği stantları gezen Emine Erdoğan, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler hakkında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürkan Hazar’dan bilgi aldı. 

Emine Erdoğan, Kızılcahamam’da Sof Kumaşı Dokuma Atölyesinin açılışını yaptı

Daha sonra merkezdeki Ankara Sof Kumaşı Dokuma Atölyesi'nin açılışını yapan Emine Erdoğan, burada Ankara keçisinin tiftiğinden elde edilen sof kumaşının dokunduğu tezgahın başına geçti ve dokuma yapımına eşlik etti. Ziyarette Emine Erdoğan’a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Lütfiye Selva Çam ve Arife Polat Düzgün eşlik etti.

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Emine Erdoğan, Kızılcahamam’da Sof Kumaşı Dokuma Atölyesinin açılışını yaptı

 "AÇILIŞ KURDELESİNİ KESTİK"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek Ankara Sof Kumaşı Dokuma Atölyesinin açılış kurdelesini kestik. Ankara keçisinin tiftiğinden elde edilen sof kumaşı, özel olduğu kadar maharet de istiyor. Kumaşın her dokusu tarihe bir bakış. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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#Emine Erdoğan#Kızılcahamam#Halk Eğitim Merkezi

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