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Emine Erdoğan, Katar Vakfı Başkanı ile bir araya geldi

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#Emine Erdoğan#Katar#Filistin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 13:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar ziyaretinde Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ile Doha’da bir araya geldi. Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "“Filistin İçin Tek Yürek” inisiyatif hareketi çerçevesinde, İsrail zulmü sona erip bölgede kalıcı barış sağlanana kadar birlikte yürümekte hemfikiriz." dedi.

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Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ile Doha’da bir araya geldik.

İstanbul’dan dünyaya ortak barış çağrısında bulunduğumuz Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi’nin sonuçlarını değerlendirdik.

“Filistin İçin Tek Yürek” inisiyatif hareketi çerçevesinde, İsrail zulmü sona erip bölgede kalıcı barış sağlanana kadar birlikte yürümekte hemfikiriz.

Bu doğrultuda, dünyanın çeşitli bölgelerinden lider eşleri ile birlikte Filistinli masumlar adına sesimizi birleştireceğimiz gelecek buluşmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Bugün harabeye dönüştürülen Gazze’yi yeniden ayağa kaldırmak için tek yürek olma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Zira insanlık olarak, Filistinli çocuklara bir gelecek borçluyuz.

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Destekleri ve samimi ev sahipliği için Şeyha Moza bint Nasır Hanımefendi’ye teşekkür ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Katar#Filistin

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