Emine Erdoğan, Katar Emiri'nin annesi ile bir araya geldi

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

Katar Emiri'nin kıymetli annesi Şeyha Moza bint Nasır ile New York’ta bir araya gelmekten mutluluk duydum.

Birleşmiş Milletler çatısı altında yürüttüğümüz çalışmaları ve Sıfır Atık Yüksek Şahsiyetler Danışma Kurulu tecrübemizi paylaştım.

İş birliği alanlarımız hakkında görüş paylaşımında bulunduk.

Bu vesileyle Şeyha Moza Hanımefendi, 2022 yılında BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalayarak küresel çağrımızı cevapsız bırakmadı.

Ortak evimiz dünyanın geleceği adına verdiği Sıfır Atık sözü için kendisine teşekkür ediyorum.