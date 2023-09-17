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Emine Erdoğan, Katar Emiri'nin annesi ile bir araya geldi

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#Emine Erdoğan#Katar#Şeyha Moza
Emine Erdoğan, Katar Emirinin annesi ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 15:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır ile New York’ta bir araya geldi. Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Emine Erdoğan, "Birleşmiş Milletler çatısı altında yürüttüğümüz çalışmaları ve Sıfır Atık Yüksek Şahsiyetler Danışma Kurulu tecrübemizi paylaştım. Ortak evimiz dünyanın geleceği adına verdiği Sıfır Atık sözü için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

Katar Emiri'nin kıymetli annesi Şeyha Moza bint Nasır ile New York’ta bir araya gelmekten mutluluk duydum.

Birleşmiş Milletler çatısı altında yürüttüğümüz çalışmaları ve Sıfır Atık Yüksek Şahsiyetler Danışma Kurulu tecrübemizi paylaştım.

Emine Erdoğan, Katar Emirinin annesi ile bir araya geldi

İş birliği alanlarımız hakkında görüş paylaşımında bulunduk.

Bu vesileyle Şeyha Moza Hanımefendi, 2022 yılında BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalayarak küresel çağrımızı cevapsız bırakmadı.

Ortak evimiz dünyanın geleceği adına verdiği Sıfır Atık sözü için kendisine teşekkür ediyorum.

 

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#Emine Erdoğan#Katar#Şeyha Moza

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