Emine Erdoğan Kadın ve Adalet Zirvesi’nde konuştu: Dik duruşumuzu dünyaya anlatabilmemiz lazım

Haberin Devamı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen "Kültürel Kodlar ve Kadın" temalı 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin gala yemeği, Emine Erdoğan’ın katılımıyla Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleştirildi.



Programda konuşan Emine Erdoğan, tüm katılımcıları selamlayarak, yurt dışından gelen yabancı konuklara da "Hoşgeldiniz" dedi. Zirve vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, KADEM’in farklı temalarla her yıl düzenlediği zirvelerin, kadınlara dair evrensel meseleleri mercek altına aldığını, kördüğüm haline gelmiş sorunların çözümlerine işaret ettiğini söyledi.



KADEM’in bugüne kadar yaptığı çalışmalarla, büyük bir ihtiyacı karşıladığına değinen Erdoğan, derneğin kadın çalışmaları alanındaki tek sesliliğe, kendi medeniyet ve inanç dünyalarından yaklaşımlarla güçlü bir cevap verdiğini, kadınların, ailenin, toplumun yanında durduğunu dile getirdi. Tüm KADEM ailesine teşekkür eden Emine Erdoğan, derneğin başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Kadınların tarih boyunca hep tartışma konusu olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dünya, her dönemde kadınlara dair yeni kodlar, yeni söylemler ve yeni roller üretmiştir. Buna rağmen kadınla erkeğin birbirini tamamladığı, fıtratın, adalet terazisi olduğu bir dünya hala kurulamadı. Maalesef, kadını hakikatinden kopararak, yeniden şekillendirmeye çalışan bir gündemin içindeyiz. Kadınlar, sınırları her gün genişleyen popüler kültürün tahakkümü altında büyük mağduriyetler yaşıyorlar. Çünkü kadınlara vadedilen tüm hak, özgürlük ve başarıların ön koşulu, öz kimliklerinden vazgeçmeleri. Kadınlar, ötekileştirilmemek, sosyal hayattan dışlanmamak ya da işini kaybetmemek için bu koşulu kabul etmek zorunda kalıyorlar. O nedenle küreselleşmenin ve popüler kültürün, gözlerimizin önünde inşa ettiği yeni kodları, kılı kırk yararak irdelemeliyiz. Mesela, iş, teknoloji ve sanat dünyasına ait kültür kodlarının, kadınlarla ilgili neler söylediğine, kulak kabartmalıyız."Modern dünyanın aileye yönelik tasarımının deşifre edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, son zamanlarda öne çıkarılan rol modellere bakıldığında kadının bir özne olarak, ailenin dışında, konumlandırıldığının görüldüğünü vurguladı.Kadının emeği ev içinde kaldıysa, emeğinin de kendinin de görünmediğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:"İşyerlerinde kadın başarılı sayılırken, evdeki kadın, hakir görülen bir konumda kalıyor. Evi ve işi arasında savrulan kadınların, ’Eşitlik’ adı altında sarf ettikleri, insanüstü efor ve yaşadıkları çelişkiler, göz ardı ediliyor. Benzer olarak annelik, kadının kendini gerçekleştirmesinin önündeki bir bariyer olarak sunuluyor. Evdeki kadının, nesil yetiştiren, aile hayatını organize eden, her dakikası üretim ve sorumluluk dolu yaşamına tepeden bakılıyor. İşte tüm bunlar, kadınları dar kalıplara mahkum etmektir, hayatın zenginliklerini, terazisini ve sunduğu seçenekleri, yok etmektir."