Emine Erdoğan: “İslamofobinin ve milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan, sizlersiniz”

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28 Ağustos 2019'da 81 yaşında iken vefat eden gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, vefatının üçüncü yılında yad edildi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleşen “‘O’nu Anma ve Mücadelesini Anlama” isimli programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta ve Şule Yüksel Şenler’in ailesi ve sevenleri de katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Şule Yüksel Şenler’in sevenleri, "Şule Yüksel Şenler Aynasından yansıyan 'İnsanlığın Hikayesi'" adlı monolog tiyatroyu büyük bir ilgiyle izledi. 1971 yılında kaleme alınan Huzur Sokağı isimli kitabın ilk baskısı takdim ve fotoğraf çekimi ile son bulan programın ardından Emine Erdoğan, ada içerisinde bulunan müzeleri ve Fener yerini gezdi.

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“O SADECE BANA DEĞİL BİR MİLLETE DE İLHAM OLDU”

Programa katılan Emine Erdoğan, "Değerli misafirler, Şule Yüksel Şenler Hanımefendiyi anmak için bu anlamlı mekanda buluştuk. Kendisi bir döneme derin iz bırakmış, önemi ve eksikliği gün geçtikçe daha çok hissedilen bir şahsiyettir. Benim de hayatımda çok kritik ve dönüştürücü bir rolü olmuştur. Onun çemberine dahil olabilmenin, onun nasihatleriyle büyümenin onurunu her daim hissettim. O sadece bana değil bir millete de ilham oldu. Çok şükür ülkemizde kamusal alanda başörtüsü ve Müslüman kimlik üzerindeki baskılar büyük ölçüde çözüldü. Sizler büyük zorluklarla kazanılmış olan bu hakların konforunda geçmişi asla unutmayın. İslamofobinin ve milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan, sizlersiniz. Bu yolda yorulmaya gönüllü olun. Çünkü değerli olan her şeyin ön koşulu, yorulmaktır" şeklinde konuştu.

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“GENÇLERİMİZİN İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ÖZGÜRLÜĞE SAHİP ÇIKMALARI GEREKİYOR”

Açıklamalarına devam eden Emine Erdoğan, "Eski değil, çok yakın bir dönemde yaşanmış insan haklarına aykırı yapılan uygulamalara son verildi çok şükür. Allah bir daha böyle zulüm göstermesin. Gençlerimizin içinde bulunduğumuz özgürlüğe sahip çıkmaları gerekiyor. Eğer onlar sahip çıkarlarsa gözümüz açık gitmeyecek" dedi.