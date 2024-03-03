Emine Erdoğan: Hakkaniyetli barış kadınlarla mümkün

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Emine Erdoğan, NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nun Kadın, Barış ve Güvenlik oturumunda lider eşleri ve katılımcılara seslendi. Emine Erdoğan özetle şunları söyledi: “Büyük bir incelikle inşa ettiği yuvası yanıp küle dönen, canından parça evladının acısını gören, kök saldığı toprakları terk etmek zorunda kalan kadınlar, barışın kıymetini çok daha iyi bilir. Çatışmanın birincil mağduru, toplumların inşasının ana aktörü olan kadınların arabuluculuk ve barış süreçlerine etkin şekilde dahil edilmediğini görüyoruz. Unutmamalıyız ki kalıcı ve sürdürülebilir bir barış, kimsenin geride bırakılmadığı bir süreçten doğar. Diplomasiyi öne çıkarırken, kadınların karar verici noktalarda olduğuna emin olmalıyız. Savaş yorgunu bir çağda, kadın bakış açısıyla tesis edilecek barışın daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve hakkaniyetli olacağına, bütün kalbimle inanıyorum. 25 kişi öldürüldüğünde Paris’te kol kola yürüyüş düzenleyen dünya liderleri, bugün 30 bin insan vahşice katledilirken hangi gerekçe ile sessiz kalabiliyor? Çocukları, kadınları, masum insanları kurtarması beklenen medeni ülkeler, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar bu korkunç karanlığa teslim olmuş. Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere hak ve adaletin tecellisi için adım atan tüm ülkelere minnettarım. Mazlumların haklı davası için güçlü bir duruş sergileyen kız kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.”