Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı... ‘Kudüs içimizde yara’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Hepimiz Meryemiz Platformu’ tarafından düzenlenen, Kudüs’teki ev yıkımları, Kudüslü kadın, aileler ve çocukların yaşadığı sıkıntıların ele alındığı “Kudüs’ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir” konulu toplantıda konuştu. Dünyanın Kudüs’te yaşananları görmezden gelip, uyanmak istemediği derin uykuya sarıldığını belirten Emine Erdoğan, gözyaşlarını tutamadığı konuşmasında Müslümanların bu acılar karşısında birlik olmaları gerektiğini söyledi. Emine Erdoğan 2009 yılında, Suriye, Ürdün ve Katar ‘First Lady’lerinin de katılımıyla İstanbul’da düzenlenen Barış İçin Kadınlar Toplantısı’nda Filistin’deki durumu anlatırken de gözyaşlarını tutamamıştı. Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:

DÜNYA DERİN BİR UYKUDA

“Tarih sayfalarında çocukların tutuklandığı bir dünya yazılacak. Bu satırlara, insanların evlerinin çalındığı, yerle yeksan edildiği ve haklarını arayamadıkları eklenecek. Ve dünyanın tüm bunları görmezden geldiği, uyanmak istemediği derin bir uykuya sarıldığı anlatılacak. İnanıyorum ki, çocukların şehit düştüğü bir dünyada, cehennem ateşini çok uzakta aramaya gerek yok.

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GÖKTE BALON YERİNE BOMBA

Filistin’deki çocuklar başlarını kaldırdıklarında uçan balonları değil gökten yağan bombaları görüyor. Üzeri silah dolu bir İsrail askerinin karşısında, küçücük yumruğunu kaldırmak zorunda kalan kız çocukları hepimizin kalbini paramparça ediyor. Onların gülmesini, parklarda oynamasını sağlamak boynumuzun borcudur.

FİLİSTİN İÇİN AKSİYON

Çocuk haklarından bahsediyorsak, önce Filistinli çocukların hakkını teslim edelim. Kadın haklarından bahsediyorsak, Filistinli kadınlar İsrail hapishanelerinin meçhul koridorlarında karanlıklara karışmasın. Müslümanlar olarak bizler aksiyon insanı olmalıyız. Mescid-i Aksa tüm Müslümanların ortak mirasıdır. Kudüs içimizde yaradır.

GİZLİ SALGIN İSLAMOFOBİ

İslamofobi dediğimiz nefret hastalığı dünyada hızla yükseliyor. Gizli bir salgın olarak zihinden zihne bulaşıyor, kalpleri kirletiyor. Tüm bunlar, artık birbirimize kenetlenmemizin vaktinin geldiğini söylemiyor mu? Çünkü hepimiz kelime-i şehadetin çatısı altında birleşiyoruz. Kudüs’ün manevi sorumluluğu etrafında birleşmeliyiz.

Bakın, Suriye savaşının üzerinden tam on yıl geçti. Sayısız insan göç yollarına düştü. Dünyanın birçok kapısı yüzlerine kapandı. Yaşanabilir bir hayat umuduyla açıldıkları denizlerde botları batırıldı. Bazı anneler, çocuklarının yüzünü son kez dalgaların arasında kaybolurken gördüler. Türkiye olarak, 4 milyona yakın sığınmacıyı ülkemizde misafir ediyoruz. İnsanın insana emanet olduğu, olduğu inancını hiç terk etmedik.”

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DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM

Toplantıya katılanlar arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ve çok sayıda ülkeden temsilciler ile Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören de vardı.