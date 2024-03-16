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Emine Erdoğan: Gönüllü arkadaşlarımızla buluştuk

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#Emine Erdoğan#Sivil Toplum#Sosyal Medya
Emine Erdoğan: Gönüllü arkadaşlarımızla buluştuk
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 01:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Türk insanını diğer milletlerden ayıran, Anadolu irfanından mülhem birlik ve dayanışma kültürüdür. Bu kültürden aldığımız güçle senelerdir sivil toplumda aktif çalıştığımız, birlikte yol yürüdüğümüz gönüllü arkadaşlarımızla buluştuk" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk insanını diğer milletlerden ayıran, Anadolu irfanından mülhem birlik ve dayanışma kültürüdür. Bu kültürden aldığımız güçle senelerdir sivil toplumda aktif çalıştığımız, birlikte yol yürüdüğümüz gönüllü arkadaşlarımızla buluştuk. Her biri eğitimden, kadınların el emeğinin değerlendirilmesine, insani yardımdan, toplumsal kalkınmaya, çevreden sanata kadar her alanda daha güzel ve adil bir dünya için var gücüyle çalışıyor. Bu bakışla yapacağımız ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Muhabbetimizin ve gönül birliğimizin daim olmasını temenni ediyor, emekleri için her birine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

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#Emine Erdoğan#Sivil Toplum#Sosyal Medya

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